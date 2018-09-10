2018-09-11T12:05:55+03:00
Общество

В Калининградской области первая семья оформила соглашение на погашение процентов по ипотеке

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области первая семья, в которой в этом году родился второй ребенок, заключила соглашение по погашению процентов по ипотеке. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства и ЖКХ.

Напомним, новая региональная программа позволяет семьям, в которых в 2018 и 2019 года родился (родится) второй ребенок, получить компенсацию процентов по ипотеке. Компенсация составит 100% до достижения ребенком одного года, 75% – до двух лет и 50% – до достижения малышом трех лет. При этом, ипотечный кредит должен быть оформлен не ранее 1 апреля этого года. Жилье может быть приобретено в Калининградской области как в готовом доме, введенном в эксплуатацию после 2012 года, так и в строящемся объекте по договорам долевого участия.

На эти цели в областном бюджете предусмотрены почти 30 миллионов рублей. Ожидается, что только в этом году такую меру поддержки окажут более чем 300 семьям.

Проект реализует областной фонд «Жилищное и социальное строительство». Как сообщил директор фонда Игорь Оленин, на сегодня подано уже около 15 заявок.

- Люди ждут решений, собирают документы. Программа начинает пользоваться интересом и спросом. Она помогает гражданам в первые три года после рождения ребенка сократить свои затраты по ипотечному займу, направить денежные средства на иные цели, – сказал он.

С полным перечнем условий и необходимых документов можно ознакомиться на сайте фонда (ссылка) или по адресу: Калининград, ул. Зелёная, 89 и Ленинский пр., 1, а также по телефонам: (4012) 32-02-55, 555-001.

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