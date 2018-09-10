2018-09-10T16:04:26+03:00
Общество

В пяти калининградских муниципалитетах подготовили котельные к отопительному сезону

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Зеленоградском, Мамоновском, Озерском, Советском и Пионерском городских округах практически полностью завершены работы по подготовке котельных к отопительному сезону. Об этом сообщил врио министра строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

- Это очень хороший результат. Все работы ведутся в соответствии с намеченными планами-графиками. Одним из лидеров при подготовке к предстоящему отопительному сезону является Пионерский городской округ, - сказал он.

В целом по области, жилищный фонд, тепловые сети и сети водопровода готовы более чем на 95 %. Котельные подготовлены почти на 90%.

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