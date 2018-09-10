С улиц Калининграда за неделю демонтировали 35 незаконных рекламных конструкций

10 Сент. 16:14 2018-09-10T16:14:52+03:00

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За прошедшую неделю с калининградских улиц демонтировали 35 незаконных рекламных конструкций, а также 430 табличек, объявлений с опор контактной сети и деревьев Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В мэрии отметили, что выявление и демонтаж самовольных баннеров, щитов, штендеров, других конструкций проводится ежедневно. С начала года в городе было обнаружено и демонтировано 1619 подобных конструкций.

Напомним, с 2015 года на территории города запрещено устанавливать штендеры, потому что они мешают свободному перемещению людей по тротуарам и в целом созданию безбарьерной городской среды.