С улиц Калининграда за неделю демонтировали 35 незаконных рекламных конструкций
.Фото: мэрия Калининграда
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За прошедшую неделю с калининградских улиц демонтировали 35 незаконных рекламных конструкций, а также 430 табличек, объявлений с опор контактной сети и деревьев Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В мэрии отметили, что выявление и демонтаж самовольных баннеров, щитов, штендеров, других конструкций проводится ежедневно. С начала года в городе было обнаружено и демонтировано 1619 подобных конструкций.
Напомним, с 2015 года на территории города запрещено устанавливать штендеры, потому что они мешают свободному перемещению людей по тротуарам и в целом созданию безбарьерной городской среды.