В Калининград привезут графику Сальвадора Дали

10 Сент. 17:39 2018-09-10T17:39:59+03:00

Выставку «Сюрреализм – это Я» представят в Музее изобразительных искусств

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В Музее изобразительных искусств Калининграда, который разместился в здании бывшей кенигсбергской Биржи, впервые представят выставку работ Сальвадора Дали «Сюрреализм – это Я». Это проект, сочетающий подлинники Дали и мультимедийные технологии.

Как рассказали в пресс-службе музея, до Калининграда выставка побывала в Цейхгаузе (Астраханский кремль) и Красноярском художественном музее имени Сурикова.

В Калининграде покажут известные графические серии Дали, такие как «Дон Кихот Ламанчский», «Фауст», «Воспоминания Казановы», «Озорные сны Пантагрюэля», «Божественная комедия» и др.

С помощью мультимедиа зритель сможет проникнуть в «Живые сны» художника, а некоторые работы «оживут».

Организатор выставки – санкт-петербургская галерея современного искусства PS Gallery, которая уже проводила в Калининграде выставки «Шедевры мастеров парижской школы» и «Гении русского зарубежья. Возвращение имен».

Выставка откроется 25 сентября и проработает до 18 ноября.