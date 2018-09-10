2018-09-10T18:02:27+03:00
Туризм

Skyscanner включил Калининград в рейтинг самых востребованных летних направлений для путешественников

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Сайт Skyscanner проанализировал статистику бронирований, определив главные тренды прошедшего отпускного сезона, – российские и зарубежные направления поделили рейтинг почти поровну. По данным Skyscanner, бронирование отелей в Калининграде выросло на 26%, что позволило занять четвертое место в рейтинге по самым популярным направлениям бронирования в мире и второе место в России.

– Такой показатель обусловлен не только прошедшим чемпионатом мира по футболу, но и августовскими культурными мероприятиями, которые обеспечивают рост интереса к Калининграду, - отметил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Из топ-30 самых популярных направлений этого лета рост объема бронирований продемонстрировали восемь российских и семь зарубежных городов. Лидером рейтинга оказался Стамбул, которому отдали предпочтение на 31% больше путешественников, чем в прошлом году. Второе и третье место поделили Самара и Тбилиси, прибавившие по 28%, следом расположились Калининград (+26%) и Ереван (+25%).

На внутренних направлениях наибольший всплеск интереса пришелся на Самару, выросшую почти на треть (28%), Калининград (26%), Екатеринбург (13%) и Краснодар (12%).

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