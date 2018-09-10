Парусник «Седов» во вторник отправится в осенний рейс

10 Сент. 18:35 2018-09-10T18:35:06+03:00

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Рейс, который начнется 11 сентября, станет для учебного парусника «Седов» 99 по счету.

Как сообщает пресс-служба БГА РФ, во вторник, 11 сентября, от причала Светловского судоремонтного завода, где барк проводил межрейсовую стоянку, судно уйдет в плавание. За месяц с небольшим парусник посетит порты Германии, Эстонии и Польши. Вернуться в Светлый планируется 16 октября.

В этот поход «Седов» впервые поведет капитан Евгений Ромашкин – воспитанник «крузенштерновской парусной школы».

На плавательную практику отправляются курсанты Керченского морского технологического университета, Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа из Астрахани и юнги Детского морского центра из Костромы, курсанты БГА РФ, Калининградского и Санкт-Петербургского морских рыбопромышленных колледжей и КГТУ, студенты Прибалтийского судостроительного техникума.