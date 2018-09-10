2018-09-10T18:47:36+03:00
Дом. Семья

В Калининграде впервые пройдет выставка бездомных животных

Светлана БАРОН
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В Калининграде на Верхнем озере 16 сентября впервые пройдеtт благотворительный фестиваль-выставка животных из приютов. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» рассказала организатор «Тим-Феста» Анастасия Уэльская.

- В Москве и Санкт-Петербурге регулярно проходят подобные мероприятия, и я решила: чем мы хуже? Никаких денег для этого не нужно, только собственные усилия. Я обзвонила приюты и веганские кафе, и мне до сих пор предлагают помощь. У нас будут представлены три собачьих приюта и один кошачий, - говорит Анастасия.

Выставка продлится с 11 часов утра до 20 вечера. Можно будет познакомиться с животными, но забрать домой понравившегося питомца позволят только через некоторое время, дав возможность подойти к вопросу без эмоций. А руководители приютов будут периодически проверять условия содержания животных. Выпуск программы «Говорит Калининград» о бездомных животных слушайте здесь.

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