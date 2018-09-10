Глава Калининграда остался недоволен медленным ремонтом ул. Пролетарской и ул. Черняховского

10 Сент. 18:52 2018-09-10T18:53:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Работы по ремонту центральных магистральных улиц Калининграда Пролетарской, Черняховского, Нарвской, ведутся медленно. Об этом заявил глава города Алексей Силанов в ходе выездного совещания на объектах, которые ремонтируются по программе «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- В этой части мы недовольны подрядчиком. Со своей стороны усиливаем контроль за этими объектами, и к концу следующей недели рассчитываем принять у подрядчика улицы Пролетарскую и Черняховского. В режиме постоянных встреч и регулярного общения с подрядчиком будем вести работу до тех пор, пока не завершим ремонт на всех городских магистралях, - заявил Силанов.

Он потребовал, чтобы подрядчики после завершения работ убрали с улиц все следы ремонта – остатки асфальта и мусор.

- Газоны и приствольные круги деревьев также необходимо будет привести в надлежащее состояние, - сказал Силанов.