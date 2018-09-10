2018-09-10T22:35:14+03:00
Происшествия

На окраине Калининграда столкнулись автобус и маршрутка, есть пострадавшие

Виктор Сергеев
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В понедельник вечером на окраине Калининграда столкнулись автобус и маршрутка. Об этом "Комсомолке" сообщили очевидцы происшествия.

Авари произошла в конце Московского проспекта. Там столкнулись рейсовый междугородний автобус №680Э и маршрутное такси.

По предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем маршрутки.

В пресс-службе УМВД сообщили, что травмы различной степени тяжести получили не менее четырех человек. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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