Светлогорск впервые принял российско-польский турнир по футболу
Масштабные международные соревнования среди детских команд в Светлогорске собрали 24 сборные из спортшкол Калининградской области, Варминьско-Мазурского и Поморского воеводств Польши.
Этот турнир считается двухсерийным, ведь в мае дети играли в Мальборке, теперь встретились в Светлогорске.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, победу одержали юноши и девушки из молодежных систем «Арки» и «Олимпики». У нас серебряные и бронзовые награды, а так же победы в индивидуальных номинациях.
- Удалось обеспечить высокий уровень организации и приема гостей в таких же условиях, что и сборная Сербии, тренировавшаяся здесь во время минувшего чемпионата мира, - сказал президент региональной федерации футбола Александр Гвардис.
Медали и кубки получили все 250 участников соревнований.
Возраст участников варьировался от 9 до 12 лет, а матчи проводились на каждой четверти стандартного поля категории ФИФА (FIFA).