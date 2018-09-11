2018-09-11T10:02:09+03:00
Спорт

Светлогорск впервые принял российско-польский турнир по футболу

Соревнования устроили на поле тренировочной базы «Балтия»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Масштабные международные соревнования среди детских команд в Светлогорске собрали 24 сборные из спортшкол Калининградской области, Варминьско-Мазурского и Поморского воеводств Польши.

Этот турнир считается двухсерийным, ведь в мае дети играли в Мальборке, теперь встретились в Светлогорске.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, победу одержали юноши и девушки из молодежных систем «Арки» и «Олимпики». У нас серебряные и бронзовые награды, а так же победы в индивидуальных номинациях.

- Удалось обеспечить высокий уровень организации и приема гостей в таких же условиях, что и сборная Сербии, тренировавшаяся здесь во время минувшего чемпионата мира, - сказал президент региональной федерации футбола Александр Гвардис.

Медали и кубки получили все 250 участников соревнований.

Возраст участников варьировался от 9 до 12 лет, а матчи проводились на каждой четверти стандартного поля категории ФИФА (FIFA).

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