Калининград включили в топ-5 футбольных городов России
.Фото: Александр Подгорчук
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Агентство ТурСтат представило рейтинг городов команд-участниц Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) по итогам 10 туров сезона 2018/2019. Рейтинг городов составлен по результатам анализа посещаемости стадионов на матчах ФНЛ в сезоне 2018/19.
В первую пятерку самых популярных у футбольных болельщиков городов России по средней посещаемости матчей ФНЛ вошли Волгоград, Саранск, Нижний Новгород, Калининград и Хабаровск В среднем, матчи ФНЛ на стадионе «Калининград» посетили 9,1 тысячи человек.
Отмечается, что интерес зрителей к футболу в России значительно вырос благодаря прошедшему летом Чемпионату мира.