2018-09-11T10:19:30+03:00
Спорт

Калининград включили в топ-5 футбольных городов России

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Агентство ТурСтат представило рейтинг городов команд-участниц Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) по итогам 10 туров сезона 2018/2019. Рейтинг городов составлен по результатам анализа посещаемости стадионов на матчах ФНЛ в сезоне 2018/19.

В первую пятерку самых популярных у футбольных болельщиков городов России по средней посещаемости матчей ФНЛ вошли Волгоград, Саранск, Нижний Новгород, Калининград и Хабаровск В среднем, матчи ФНЛ на стадионе «Калининград» посетили 9,1 тысячи человек.

Отмечается, что интерес зрителей к футболу в России значительно вырос благодаря прошедшему летом Чемпионату мира.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Область просит продлить срок действия одной из самых привлекательных льгот калининградской ОЭЗ
Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале