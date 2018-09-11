Возле детской поликлиники на набережной Трибуца обустроят дополнительные спуски

11 Сент. 10:24 2018-09-11T10:25:44+03:00

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На набережной Трибуца начались работы по обустройству дополнительных спусков возле детской поликлиники. Обустройство должно быть завершено к декабрю этого года, сообщил председатель комитета архитектуры и строительства администрации Калининграда Артур Крупин.

- Перед нами стоит задача до декабря ввести уже готовый объект в эксплуатацию, что позволит горожанам спускаться на набережную по оборудованному спуску в удобном для них мест, – рассказал Артур Крупин.

Строителям предстоит видоизменить два участка существующей благоустроенной набережной, включающей тротуар, велодорожку, грунтовый склон с газонным покрытием и железобетонную подпорную стенку. Проектом предусмотрено оборудование лестницы шириной 1,6 м, ведущей на набережную, а с другой стороны - плавного дугообразного спуска шириной 2 м с промежуточными площадками. Этот спуск предназначен для родителей с колясками, пожилых людей, для всех, кому сложно передвигаться по ступеням.