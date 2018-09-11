2018-09-11T10:31:33+03:00
Общество

В Озерском районе промыли девять скважин и отремонтировали уличное освещение

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В Озерском городском округе завершилась реализация программы конкретных дел. Как сообщает пресс-служба регионального правительства,

Всего на реализацию программы при условии местного софинансирования в 2018 году из было выделено пять миллионов рублей. В поселках округа промыли девять артезианских скважин. В поселке Вольном и на улицах Мичурина, Партизанской, Багратиона, Литейной, Пригородной в Озерске капитально отремонтировали систему водоснабжения.

Также в рамках ПКД проведен ремонт уличного освещения в поселках Карамышево, Садовое, Ново-Гурьевское, оборудованы места сбора твердых бытовых отходов в посёлках Кадымка, Борок, Яблоновка. В 2018 году в округе установлено 150 новых мусорных контейнеров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Область просит продлить срок действия одной из самых привлекательных льгот калининградской ОЭЗ
Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале