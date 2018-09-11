В Озерском районе промыли девять скважин и отремонтировали уличное освещение

11 Сент. 10:31 2018-09-11T10:31:33+03:00

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В Озерском городском округе завершилась реализация программы конкретных дел. Как сообщает пресс-служба регионального правительства,

Всего на реализацию программы при условии местного софинансирования в 2018 году из было выделено пять миллионов рублей. В поселках округа промыли девять артезианских скважин. В поселке Вольном и на улицах Мичурина, Партизанской, Багратиона, Литейной, Пригородной в Озерске капитально отремонтировали систему водоснабжения.

Также в рамках ПКД проведен ремонт уличного освещения в поселках Карамышево, Садовое, Ново-Гурьевское, оборудованы места сбора твердых бытовых отходов в посёлках Кадымка, Борок, Яблоновка. В 2018 году в округе установлено 150 новых мусорных контейнеров.