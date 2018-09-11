Под Калининградом квартирного вора «вычислили», благодаря укусу собаки

11 Сент. 10:39 2018-09-11T10:40:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители одной из улиц Гурьевска сначала были разбужены бешеным лаем соседского пса. А когда сонные обыватели прильнули к окнам, увидели, как из окна ближайшего дома (хозяева которого, как точно было известно соседям, в этот момент отсутствовали) вылез какой-то мужик, отбиваясь от наседавшей собаки, перелез через забор на улицу и захромал в неизвестном направлении. Бдительные горожане тут же позвонили в полицию.

Ориентировка на задержание хромого подозреваемого была передана всем патрульным нарядам. Вскоре на глаза одному из них попался подходящий под описание субъект. На брюках его виднелись характерные следы собачьих зубов.

Из соображений гуманности доставленному в отдел 45-летнему гражданину сначала оказали медицинскую помощь. А затем изъяли у покусанного вора золотые изделия, иностранную валюту, а также пакет с фотоаппаратом, видеокамерой и тремя бутылками элитного алкоголя (вино, бренди и текила), общей стоимостью более 140 тысяч рублей. Все это он добыл в результате налета на особняк.

За «кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище», преступнику грозит до шести лет лишения свободы.