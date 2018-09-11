2018-09-11T10:40:08+03:00
Происшествия

Под Калининградом квартирного вора «вычислили», благодаря укусу собаки

Охраняя вверенное ему имущество, отважный пес поднял громкий лай и вцепился домушнику в ногу
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Жители одной из улиц Гурьевска сначала были разбужены бешеным лаем соседского пса. А когда сонные обыватели прильнули к окнам, увидели, как из окна ближайшего дома (хозяева которого, как точно было известно соседям, в этот момент отсутствовали) вылез какой-то мужик, отбиваясь от наседавшей собаки, перелез через забор на улицу и захромал в неизвестном направлении. Бдительные горожане тут же позвонили в полицию.

Ориентировка на задержание хромого подозреваемого была передана всем патрульным нарядам. Вскоре на глаза одному из них попался подходящий под описание субъект. На брюках его виднелись характерные следы собачьих зубов.

Из соображений гуманности доставленному в отдел 45-летнему гражданину сначала оказали медицинскую помощь. А затем изъяли у покусанного вора золотые изделия, иностранную валюту, а также пакет с фотоаппаратом, видеокамерой и тремя бутылками элитного алкоголя (вино, бренди и текила), общей стоимостью более 140 тысяч рублей. Все это он добыл в результате налета на особняк.

За «кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище», преступнику грозит до шести лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Область просит продлить срок действия одной из самых привлекательных льгот калининградской ОЭЗ
Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале