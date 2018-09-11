Главный нарколог области: Калининградцы стали меньше пить
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В Калининградской области за последние пять лет сократился уровень потребления алкоголя. Об этом сообщил главный врач областного наркодиспансера Юрий Скалин. По его словам, сегодня этот индикатор на 12 процентов ниже, чем в целом по стране, что стало возможным благодаря «эффективной организационно-методической работе специалистов наркодиспансера».
Также в регионе отмечаются достаточно низкие цифры по распространению наркомании среди населения, добавил Юрий Скалин
- По этому показателю наш регион находится ниже и СЗФО, и России в целом на 15 процентов, - сказал главный нарколог области.
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