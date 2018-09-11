2018-09-11T10:50:25+03:00
Общество

Главный нарколог области: Калининградцы стали меньше пить

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининградской области за последние пять лет сократился уровень потребления алкоголя. Об этом сообщил главный врач областного наркодиспансера Юрий Скалин. По его словам, сегодня этот индикатор на 12 процентов ниже, чем в целом по стране, что стало возможным благодаря «эффективной организационно-методической работе специалистов наркодиспансера».

Также в регионе отмечаются достаточно низкие цифры по распространению наркомании среди населения, добавил Юрий Скалин

- По этому показателю наш регион находится ниже и СЗФО, и России в целом на 15 процентов, - сказал главный нарколог области.

.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Область просит продлить срок действия одной из самых привлекательных льгот калининградской ОЭЗ
Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале