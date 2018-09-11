Ночью на трассе Калининград-Черняховск грузовик «смял» трактор

11 Сент. 10:56 2018-09-11T10:58:08+03:00

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Ночью на трассе Калининград - Черняховск произошло ДТП с участием грузового автомобиля «Мерседес» и трактора. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в Вконтакте».

В результате лобового столкновения трактор получил серьезные технические повреждения. По предварительной информации, в результате ДТП пострадавших нет.

Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.