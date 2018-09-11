В Калининград не пустили 17 тонн сухого корма для кошек и собак из Литвы

11 Сент. 11:07 2018-09-11T11:07:24+03:00

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В Калининграде сотрудники регионального управления Россельхознадзора выявили нарушение ветеринарных требований при ввозе в области партии сухого корма для кошек и собак. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

17,1 тонна корма поступила в область из Литвы. При досмотре было установлено несоответствие дат выработки на части продукции. Также на части продукции на маркировочных этикетках отсутствовал перевод на русский язык.

В результате было принято решение выпуск груза приостановить.