В Калининград не пустили 17 тонн сухого корма для кошек и собак из Литвы
Изменить размер текста:
В Калининграде сотрудники регионального управления Россельхознадзора выявили нарушение ветеринарных требований при ввозе в области партии сухого корма для кошек и собак. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
17,1 тонна корма поступила в область из Литвы. При досмотре было установлено несоответствие дат выработки на части продукции. Также на части продукции на маркировочных этикетках отсутствовал перевод на русский язык.
В результате было принято решение выпуск груза приостановить.