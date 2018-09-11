2018-09-11T11:14:36+03:00
Общество

Суд приостановил работу свиноводческого комплекса в Правдинском районе

Виктор Сергеев
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В Правдинском районе приостановлена деятельность свиноводческого комплекса. Решение об этом принял Правдинский районный суд.

Ранее в суд обратился природоохранный прокурор, который потребовал признать незаконной деятельность по содержанию свиней в этом комплексе. В ходе прокурорской проверки было установлено, что объект работал без разрешения на ввод в эксплуатацию, что, впрочем, не помешало завести на его площадку 6 тысяч свиней.

- Поскольку свиноводческий комплекс на 6000 свиней не введен в эксплуатацию в установленном законом порядке, прокурор полагал, что его эксплуатация может представлять угрозу жизни и здоровью посещающих его лиц, тем самым нарушать права граждан на защиту их жизни и здоровья, - сообщили в пресс-службе районного суда, отметив, что это также создает предпосылки распространения вируса АЧС.

В результате суд в качестве обеспечения иска прокурора принял решение приостановить деятельность свиноводческого комплекса.

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