2018-09-11T11:20:12+03:00
Происшествия

В Калининграде наглый громила отнял велосипед у инвалида

Похитителя транспортного средства по горячим следам задержали полицейские
Игорь ОРЕХОВ
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Велосипедная прогулка в районе второго эстакадного моста в Калининграде обернулась для 25-летнего жителя города утратой транспортного средства стоимостью 20 тысяч рублей.

Все было до обидного банально. Велосипедиста тормознул какой-то незнакомец и настоятельно попросил дать ему немного покататься. Отказа не принял и просто-напросто отжал двухколесную машину у физически куда более хлипкого инвалида. Взгромоздившись в седло, наглый молодчик укатил в одному ему известном направлении, а ставший «безлошадным» калининградец на своих двоих побрел в полицию.

- Сотрудники патрульно-постовой службы обследовали район и совместно с оперуполномоченными уголовного розыска задержали по приметам подозреваемого, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. - Им оказался 27-летний житель Калининграда. Похищенный велосипед изъят и возвращен законному владельцу.

Ну а похититель доехал до уголовного дела, которое возбуждено по признакам статьи УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

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