В яблоневом саду под Калининградом провели чемпионат по кроссу

11 Сент. 11:21 2018-09-11T11:21:51+03:00

В забегах участвовало почти 200 спортсменов

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Чемпионат и первенство Калининградской области по кроссу организовали на территории промышленного яблоневого сада крестьянского фермерского хозяйства «Калина» в Черняховском районе. В забегах на дистанциях от 300 метров до 12.2 км принял участие 191 спортсмен.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, самым младшим спортсменам было 8 лет, самому старшему – 76 лет. Ветеран пробежал 2,7 км.

Победителями в своих возрастных категориях стали: Василий Леминский, Владимир Юлмасов, Александр Киселев, Артем Кулевцов, Алексей Сергеев, Павел Глинский, Елизавета Погудо, Полина Мысляева, Евгения Румянцева, Софья Терехова, Ирина Нащекина.

Впервые кросс в яблоневом саду под Черняховском провели год назад.