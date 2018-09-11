2018-09-11T11:29:07+03:00
Общество

Калининградские ковбои стали лучшими в России по ловле на лассо и погрузке бычка в трейлер

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Калининградские ковбои стали рекордсменами всероссийских соревнований «Русское Родео». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, праздник мясного скотоводства прошел в Брянской области.

Соревнования «Русское Родео» проходят с 2014 года, это состязание профессиональных ковбоев в дисциплинах, которые непосредственно связаны с мясным скотоводством: ловля полудикого бычка на лассо, перегон стада, сортировка и погрузка животных. В этом году состязания вышли на международный уровень - показательные выступления продемонстрировала команда ковбоев из Бразилии.

Калининградская команда показала рекордную за всю историю Родео скорость в двух конкурсах - ловле на лассо и погрузке бычка в трейлер. Также калининградцы стали единственными, кто без ошибок выполнил упражнение по сортировке скота. По итогам соревнований один из калининградских ковбоев – старший оператор фермы «Ветрово» Артем Паламарчук – получил звание лучшего в Холдинге ловца на лассо.

- Я поздравляю наших, калининградских, ковбоев, очень рад победе. Нашим ковбоям нужно будет держать марку и входить в топ соревнований каждый год, – заявил губернатор Антон Алиханов, который поддерживал команду на трибуне.

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