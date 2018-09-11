УМВД: В аварии с автобусом и маршруткой на Московском проспекте пострадали пять человек
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Стали известны подробности ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и маршрутки на окраине Калининграда вечером в понедельник.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, водитель микроавтобуса «Мерседес» из-за несоблюдения дистанции врезался в автобус «Скания».
В результате ДТП пострадали пятеро пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних – 15 летняя девочка и 10 летний мальчик. По факту произошедшего Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.