УМВД: В аварии с автобусом и маршруткой на Московском проспекте пострадали пять человек

11 Сент. 11:40 2018-09-11T11:40:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известны подробности ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и маршрутки на окраине Калининграда вечером в понедельник.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, водитель микроавтобуса «Мерседес» из-за несоблюдения дистанции врезался в автобус «Скания».

В результате ДТП пострадали пятеро пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних – 15 летняя девочка и 10 летний мальчик. По факту произошедшего Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.