2018-09-11T11:44:51+03:00
Общество

В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах не будет электричества и горячей воды

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде до 18 часов работ приостановлена подача энергоснабжения в Ленинградском районе на ул. Ю. Гагарина 74-76а-б; ул. М. Гвардии 2-4,5,14-32; ул. Танковая 13. Также на этих улицах до 18 часов не будет горячей воды.

Без электроэнергии также остались дома на ул. Пролетарская 66-72,66-72,66а,72а-74а,б,74-80,80а,82-84, ул. Черняховского 19,74,74б,76-76б,78,78а, Ул. Сергеева 33-39,41,43-49,49а,51-57,59,59а,61.

До 20 часов не будет света на ул. Зеленой 1-3,1а,6-8; ул. Нарвская 88-100,101.

В Центральном районе до 18 часов будет прекращена подача энергии на ул. Каштановая ал. 1,1а-д,3,3а,4,5а-г, ул. Коломенская 1,5,9,10,12,16, ул. Бровковича 1,2а-в,3-14,16,18

ул. Радищева 46,50,52,56,58,60-70,68а, ул. Колесникова 1-9,16-36, ул. Косогорная 9,19,31, «СНТ Ромашка».

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