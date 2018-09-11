2018-09-11T11:46:22+03:00
Наука

В Калининграде пройдет бесплатная лекция археолога Константина Скворцова

Встреча состоится в пятницу в библиотеке имени Чехова
Александр КАТЕРУША
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Константин Скворцов.Константин Скворцов.Фото: Александр КАТЕРУША
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Известный археолог из Калининграда Константин Скворцов выступит перед ценителями истории в Центральной городской библиотеке имени Чехова, где он расскажет о научных поисках и находках.

Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, Скворцов вместе со своей командой обнаружил ряд находок, достойных Лувра или Эрмитажа.

Так, в Калининграде публике была представлена уникальная находка.

Конские удила с золотыми накладками, возраст которых около полутора тысяч лет, были обнаружены в 2017 году при раскопках погребения вождя в Зеленоградском районе. Подобные погребения находили единственный раз более 140 лет назад.

Специалисты предполагают, что конские украшения были выполнены лангобардским ювелиром с севера Италии. При этом эксперты уверены – аналогов этой уникальной находке просто нет!

Встреча с археологом состоится 14 сентября в 18:00. Вход свободный.

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