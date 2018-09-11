В августе аэропорт «Храброво» обслужил 267 тысяч пассажиров

11 Сент. 12:00 2018-09-11T12:01:21+03:00

Это на 20 процентов больше, чем в августе прошлого года

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В августе пассажиропоток аэропорта «Храброво» составил 267 604 человека, что более чем на 20 процентов выше, чем в августе 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба калининградского аэропорта.

Большая часть пассажиров были обслужены на внутренних воздушных линиях – 243 085 человек, что на 22 процента больше чем в прошлом году. Рост пассажиропотока на международных рейсах составил почти 8 процентов, всего было перевезено 24 519 человек.

Всего за восемь месяцев 2018 года пассажиропоток аэропорта «Храброво» составил 1 455 276 человек, что на 18 процентов больше чем за аналогичный период прошлого года.