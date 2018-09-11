«Аэрофлот» продолжит летать в Калининград

11 Сент. 12:06 2018-09-11T12:08:34+03:00

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Регулярные рейсы из Москвы в Калининград в зимнем сезоне продолжит выполнять авиакомпания «Аэрофлот». Об этом сообщает пресс-служба «Храброво».

Ранее сообщалось, что вместо «Аэрофлота» обслуживать калининградское направление станет авиакомпания «Россия».

- Авиакомпания «Россия» не планирует выполнять рейсы из Москвы (Шереметьево) в Калининград в сезоне «Зима-2018», как это было объявлено ранее. Регулярные рейсы по данному направлению планирует продолжить выполнять авиакомпания «Аэрофлот», начиная с 28 октября 2018 года по 30 марта 2019 года, на воздушных судах Airbus A320 в компоновке 158 пассажирских кресел, - отметили в пресс-службе калининградского аэропорта.