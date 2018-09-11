2018-09-11T12:21:39+03:00
Общество

Калининградцев просят сообщать о «резиновых квартирах» в домах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С понедельника по четверг в прокуратуре Центрального района Калининграда работает «горячая линия» по вопросам нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Власти обращаются к жителям города с просьбой сообщать о фактах массовой регистрации гастарбайтеров и лиц без гражданства по месту пребывания. А также рассказывать о трудоустройстве их без необходимых документов.

«Горячая линия» будет работать с 09.00 до 13.00: по телефону 21-53-19 прием звонков осуществляет помощник прокурора района Денисюк Екатерин Павловна, по телефону 21-04-18 – старший помощник прокурора района Киреева Ирина Алексеевна и помощник прокурора Наумкина Ольга Сергеевна.

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