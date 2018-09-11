В центре Калининграда таксист сбил пенсионерку на пешеходном переходе
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В центре Калининграда в понедельник, 10 сентября, сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на перекрестке улиц Черняховского и Иванникова. Водитель автомобиля такси сбил 73-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате наезда пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.