В центре Калининграда таксист сбил пенсионерку на пешеходном переходе

11 Сент. 12:24 2018-09-11T12:25:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Калининграда в понедельник, 10 сентября, сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на перекрестке улиц Черняховского и Иванникова. Водитель автомобиля такси сбил 73-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате наезда пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.