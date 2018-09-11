Суд обязал больницу в Озерске ликвидировать нарушения пожарной безопасности

11 Сент. 12:43 2018-09-11T12:44:18+03:00

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Прокуратура выявила нарушение требований пожарной безопасности в центральной районной больнице Озерска. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что в здании больницы отсутствует второй эвакуационный выход с третьего этажа.

Прокурор района обратился в суд, который признал нарушения и обязал руководство больницы в течение шести месяцев разработать проектно-сметную документацию для проведения работ на обустройство второго эвакуационного выхода. Работы должны быть проведены в течение 12 месяцев, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.