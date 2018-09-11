2018-09-11T12:52:12+03:00
Происшествия

В Калининграде задержали скрывавшегося более 20 лет убийцу из Хабаровска

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Сотрудники уголовного розыска задержали в Калининграде 60-летнего жителя Хабаровска, который в 1997 году убил своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

После совершения убийства мужчина скрылся в одном из государств СНГ. Заметая следы, он оставил перед отъездом предсмертную записку, поэтому родственники считали его погибшим.

- Сотрудники уголовного розыска Хабаровска установили, что его бывшая супруга переехала с Дальнего Востока в Калининград. Полицейские передали информацию в Калининград. Оперативники провели комплекс мероприятий и установили, что с ней проживает мужчина по возрасту схожий с разыскиваемым, - сообщили в пресс-службе УМВД.

В результате злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Там мужчина предъявил паспорт на имя иностранного гражданина, однако, вскоре сознался, что уже более 20 лет находится в розыске за убийство. Задержанного этапировали под конвоем сотрудников полиции в Хабаровск и передали следственным органам.

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