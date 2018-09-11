Алексей Силанов: В Калининграде около 50 дворов нуждаются в реконструкции

11 Сент. 14:05 2018-09-11T14:05:15+03:00

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Во вторник 11 сентября на оперативном совещании в администрации Калининграда обсуждали муниципальную программу «Формирование современной городской среды».

По данным пресс-службы мэрии, работы по благоустройству завершены на трех объектах: ул. Зарайская 19 - пр. Московский 85-87, 89, 91-93, ул. Карташева 4-4в, ул. Рокоссовского 17. Продолжаются работы на 13 объектах.

Всего же в 2018 году запланировано благоустройство 16 дворовых территорий и одной общественной зоны. Объем средств на это – 186,6 млн рублей федерального, регионального и местного бюджетов.

- Уверен, что с программой благоустройства этого года мы справимся, и параллельно будем вести подготовку к 2019 году в части определения тех дворовых территорий, где будет проходить реконструкция. Предварительный план на 2019 год сформирован с учетом обращений жителей. Обсуждать его с общественностью мы начнем только после того, как будем понимать объем финансирования на следующий год. В предварительном списке около 50 дворов, которые нуждаются в реконструкции. Одно из условий включения в программу – финансовое участие собственников, - сказал глава города Алексей Силанов.

В мэрии отмечают, что по условиям проекта «Формирование комфортной городской среды» собственники квартир должны принять финансовое участие в ремонте своего двора и внести не менее 5% стоимости работ. Если в составе дворовой территорий 3, 5 или 7 многоквартирных домов, то для благоустройства за счет бюджетных средств необходимо согласие и финансовое участие жильцов всех МКД.