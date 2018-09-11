В Калининградской области от гриппа привили больше 49 тысяч человек

11 Сент. 15:06 2018-09-11T15:07:56+03:00

Сделать прививку еще не поздно в поликлинике по месту жительства

Изменить размер текста: A A

В Калининградскую область уже поступило 277 000 доз вакцины против гриппа для взрослых и 106 500 доз для детей. Все это в рамках национального календаря профпрививок, за счет федерального бюджета.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, по состоянию на 7 сентября получили прививку 40 тысяч 335 взрослых и 9 тысяч 468 детей.

Получить прививку от гриппа в настоящее время можно в поликлиниках по месту жительства. Медики отмечают, что прививка снижает риск заболевания и предупреждает развитие тяжелых осложнений. При этом важно привиться до начала эпидемического подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Прививку в первую очередь получают те, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании.