В Калининградской области от гриппа привили больше 49 тысяч человек
В Калининградскую область уже поступило 277 000 доз вакцины против гриппа для взрослых и 106 500 доз для детей. Все это в рамках национального календаря профпрививок, за счет федерального бюджета.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, по состоянию на 7 сентября получили прививку 40 тысяч 335 взрослых и 9 тысяч 468 детей.
Получить прививку от гриппа в настоящее время можно в поликлиниках по месту жительства. Медики отмечают, что прививка снижает риск заболевания и предупреждает развитие тяжелых осложнений. При этом важно привиться до начала эпидемического подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
Прививку в первую очередь получают те, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании.