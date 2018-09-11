2018-09-11T15:33:25+03:00
Общество

Калининградскую продукцию отправят в Китай контейнерными поездами

Грузы пойдут до станции Чунцин
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

У калининградских производителей появилась возможность отправлять свою продукцию в Китай в составе контейнерных поездов. Меморандум о сотрудничестве подписали Калининградская железная дорога АО «ОТЛК ЕРА» и Ассоциация экспортеров «АЭКС».

Как сообщает пресс-служба КЖД, стороны подтвердили готовность к дальнейшей работе по реализации проекта железнодорожных контейнерных перевозок в сообщении Китай – Европа – Китай. На станциях Дзержинская-Новая и Черняховск Калининградской железной дороги запланирован перегруз контейнеров.

В КЖД отметили, что одним их важных положений подписанного документа стало намерение сторон организовать доставку продукции калининградских производителей в Китай в составе регулярных контейнерных поездов.

В планах разработать дорожную карту, отразив в ней технологические и коммерческие аспекты взаимодействия всех участников проекта, в том числе информирование предприятий Калининградской области о возможности использования этого железнодорожного маршрута до станции Чунцин в Китае.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Область просит продлить срок действия одной из самых привлекательных льгот калининградской ОЭЗ
Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале