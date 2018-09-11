Калининградскую продукцию отправят в Китай контейнерными поездами

11 Сент. 15:33 2018-09-11T15:33:25+03:00

Изменить размер текста: A A

У калининградских производителей появилась возможность отправлять свою продукцию в Китай в составе контейнерных поездов. Меморандум о сотрудничестве подписали Калининградская железная дорога АО «ОТЛК ЕРА» и Ассоциация экспортеров «АЭКС».

Как сообщает пресс-служба КЖД, стороны подтвердили готовность к дальнейшей работе по реализации проекта железнодорожных контейнерных перевозок в сообщении Китай – Европа – Китай. На станциях Дзержинская-Новая и Черняховск Калининградской железной дороги запланирован перегруз контейнеров.

В КЖД отметили, что одним их важных положений подписанного документа стало намерение сторон организовать доставку продукции калининградских производителей в Китай в составе регулярных контейнерных поездов.

В планах разработать дорожную карту, отразив в ней технологические и коммерческие аспекты взаимодействия всех участников проекта, в том числе информирование предприятий Калининградской области о возможности использования этого железнодорожного маршрута до станции Чунцин в Китае.