Калининградский порт может показать лучший грузооборот за последние 10 лет

11 Сент. 15:35 2018-09-11T15:46:51+03:00

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На Балтийском транспортном форуме, который традиционно проходит в Калининграде в начале сентября, начальник Калининградского управления Росморпорта Андрей Мошков заявил, что грузооборот порта Калининград по итогам 2018 года может достичь показателя 15 млн тонн. Это будет лучшим результатом за последние десять лет. Об этом сообщило профильное агентсво Seanews.

- Мы ожидаем грузооборот порядка 15 млн тонн, – отметил Андрей Мошков. – Предыдущий такой показатель был в докризисном 2008 году. Да, здесь есть свои нюансы, в частности, в том, что в грузооборот попадает статистика по перевалке тетраподов, которые мы в значительном количестве отгружаем на площадке строительства терминала СПГ. Но, тем не менее, показатели для нас приятные, и в принципе последние три месяца мы прирастаем по динамике грузооборота.

В частности, грузооборот порта Калининград за семь месяцев этого года составил 7,6 млн тонн, продемонстрировав положительную динамику на 10,2 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Как отетил Мошков, это наиболее растущий показатель грузооборота среди портов Восточного побережья Балтийского моря.