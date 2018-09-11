2018-09-11T16:26:58+03:00
Звезды

Немецкая писательница приедет в Калининград, чтобы работать над романом

Катрин Зобота-Хайдельк встретится с горожанами и прочтет свой рассказ «Бабушка»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: ГЦСИ
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В Калининграде в среду 12 сентября пройдет литературный вечер, героиней которого станет немецкая писательница Катрин Зобота-Хайдельк. Она прочтет трогательный рассказ «Бабушка», написанный в 2016 году. Чтения пройдут на немецком языке с параллельным переводом на русский.

Как рассказали организаторы, в Калининграде автор находится в рамках программы художественных обменов c Домом художников им. Святого Луки (Аренсхоп, Германия) и будет работать над романом «Молчание» (рабочее название), действие которого происходит с 1950-х по 1970-е годы в послевоенном ГДР.

Место встречи: Балтийский филиал ГЦСИ (Московский проспект, 39)

Вход на мероприятие свободный.

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