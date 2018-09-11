Пнувший полицейского ногой калининградец отделался условным сроком

11 Сент. 16:36 2018-09-11T16:36:55+03:00

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Ленинградский районный суд Калининграда вынес решение по уголовному делу в отношении горожанина, устроившего дебош на минувших губернаторских выборах в сентябре прошлого года.

Если кто не помнит, тогда 35-летний наблюдатель явился на свой избирательный участок №17 по улице Фрунзе в состоянии изрядного подпития. А когда присутствовавшие там же полицейские во всеуслышание обратил внимание на данное обстоятельство, матерно обругал всех правоохранителей вместе и пнул одного из стражей порядка ногой.

Нападение на офицера аукнулось статьей УК РФ, карающей за применение насилия в отношении представителя власти. В букете с «оскорблением представителя власти» все могло кончиться для дебошира совершенно безальтернативно.

Однако подсудимому повезло отделаться условным сроком в размере года лишения свободы с испытательным сроком тоже в один год.

Кажется, на состоявшихся намедни выборах буйный наблюдатель замечен не был…