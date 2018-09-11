На улице Озерной в Калининграде «Гольф» влетел под грузовик

11 Сент. 16:40 2018-09-11T16:40:53+03:00

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На улице Озерной в Калининграде произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» превысил скорость и врезался в стоявший грузовик.

В результате столкновения в легковом автомобиле из-за деформации были заблокированы двери. Чтобы вытащить водителя, пришлось вызывать спасателей.