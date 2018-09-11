2018-09-11T16:44:58+03:00
Общество

За семь месяцев в Калининградской области более 90 тысяч детей прошли медосмотры

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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За семь месяцев этого года в Калининградской области 92 348 детей прошли медосмотры. Об этом на заседании праивтельства рассказала замминистра здравоохранения региона Наталия Берездовец.

По ее словам, в ходе проведения углубленных медицинских осмотров в прошлом году было зарегистрировано 44,6 тысячи различных заболеваний, из них выявленных впервые – почти 13 тысяч.

В структуре выявленных заболеваний у детей на первом месте стали болезни костно-мышечной и соединительной ткани, на втором – болезни глаза, на третьем – органов пищеварения. В сравнении с 2016 годом лидирующая позиция осталась неизменной, болезни глаза с третьего места переместились на второе, органов пищеварения – на третье.

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