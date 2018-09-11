Четверо калининградцев украли с территории порта две тонны стали
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде задержали мужчин, которые украли с территории рыбного порта около двух тонн металла. Об этом «Комсомолке» сообщили в управлении полиции на транспорте.
Четверо мужчин в возрасте от 20 до 25 лет проникли на территорию Калининградского морского рыбного порта, откуда похитили лом меди и легированной стали. Щерб составил свыше 300 тысяч рублей.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере», им грозит до шести лет лишения свободы каждому.