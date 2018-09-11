Калининградец украл из квартиры янтарь на 1 млн рублей

11 Сент. 16:59 2018-09-11T17:00:08+03:00

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В Калининграде к трем годам лишения свободы приговорили квартирного вора. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В январе этого года мужчина проник в квартиру на улице Гайдара и украл янтарь, изделия из янтаря общей стоимостью более 1 млн рублей. Задержали его сотрудники полиции при попытке скрыться с места преступления.

Отбывать наказание вор будет в колонии особого режима.