Калининградец украл из квартиры янтарь на 1 млн рублей
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде к трем годам лишения свободы приговорили квартирного вора. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
В январе этого года мужчина проник в квартиру на улице Гайдара и украл янтарь, изделия из янтаря общей стоимостью более 1 млн рублей. Задержали его сотрудники полиции при попытке скрыться с места преступления.
Отбывать наказание вор будет в колонии особого режима.