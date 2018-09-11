Стали известны актеры, которые снимаются в Калининграде в сериале «Порт»
В Калининграде продолжаются съемки 8-серийного фильма «Порт». Режиссером картины выступает Нурбек Эген. Среди продюсеров фильма – Александр Цекало.
Как рассказала «КП» PR-директор проекта Кристина Микерова, в фильме задействованы Роман Маякин, Вильма Кутавичюте, Наталья Швец, Дарья Мингазетдинова, Сергей Козик, Михаил Тройник и другие актеры.
Накануне съемочная группа работала на территории Музея Мирового океана.
Съемки в Калиниграде и области пройдут до конца ноября.
О ЧЕМ ФИЛЬМ
В центре событий – Лев Гарин: харизматичный и привлекательный коррумпированный таможенник. «Плохой» по общепринятым понятиям, но «хороший» в рамках конкретной интриги. История начинается с громкого преступления: бесследно исчезли крупный предприниматель Платон и его жена Ариадна, которая по совместительству была возлюбленной Льва…