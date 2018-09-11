2018-09-11T17:34:54+03:00
Общество

Власти советуют калининградцам получить документы в органах ЗАГС до 1 октября

Виктор Сергеев
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В России с 1 октября все органы ЗАГС переходят на работу в федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Это требует проведения серьезных работ, что на начальном этапе может повлечь некоторое увеличение времени предоставления государственных услуг.

- ЗАГС Калининградской области советует гражданам заблаговременно – в сентябре 2018 года – позаботиться о получении повторных документов (дубликатов) в органах ЗАГС в случае их утраты. Если по каким-то причинам кто-то ещё не обратился в органы ЗАГС, не откладывая, следует зарегистрировать рождение ребёнка, установить отцовство, расторгнуть брак по состоявшемуся решению суда и так далее, - сообщили в калининградском ЗАГСе.

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