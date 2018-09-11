В Калининграде провели учения с участием самолетов-истребителей

11 Сент. 18:06 2018-09-11T18:12:29+03:00

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В Калининградской области провели военные учения, в которых участвовали пилоты новейших истребителей Су-27. Они отработали задачи по организации и проведению воздушного боя на средних и малых высотах.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, при выполнении полетов в ходе воздушного боя летчики перехватили самолеты условного противника.

В завершении выполнения эпизода экипажи провели воздушную разведку местности.

Отдельным полетным заданием для каждого пилота стало выполнение фигур высшего пилотажа на различных высотах.

Всего в учении было задействовано два звена истребительной эскадрильи авиабазы морской авиации флота.