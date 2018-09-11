2018-09-11T18:12:29+03:00
Политика

В Калининграде провели учения с участием самолетов-истребителей

Задействовали два звена истребительной эскадрильи авиабазы морской авиации Балтфлота
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: пресс-служба Балтфлота
Изменить размер текста:

В Калининградской области провели военные учения, в которых участвовали пилоты новейших истребителей Су-27. Они отработали задачи по организации и проведению воздушного боя на средних и малых высотах.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, при выполнении полетов в ходе воздушного боя летчики перехватили самолеты условного противника.

В завершении выполнения эпизода экипажи провели воздушную разведку местности.

Отдельным полетным заданием для каждого пилота стало выполнение фигур высшего пилотажа на различных высотах.

Всего в учении было задействовано два звена истребительной эскадрильи авиабазы морской авиации флота.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Область просит продлить срок действия одной из самых привлекательных льгот калининградской ОЭЗ
Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале