В Калининграде провели учения с участием самолетов-истребителей
В Калининградской области провели военные учения, в которых участвовали пилоты новейших истребителей Су-27. Они отработали задачи по организации и проведению воздушного боя на средних и малых высотах.
Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, при выполнении полетов в ходе воздушного боя летчики перехватили самолеты условного противника.
В завершении выполнения эпизода экипажи провели воздушную разведку местности.
Отдельным полетным заданием для каждого пилота стало выполнение фигур высшего пилотажа на различных высотах.
Всего в учении было задействовано два звена истребительной эскадрильи авиабазы морской авиации флота.