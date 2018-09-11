В Калининграде с начала года построили 64 многоквартирных дома

11 Сент. 18:18 2018-09-11T18:19:26+03:00

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За 8 месяцев этого года в Калининграде было построено 125 домов. Из них 64 многоквартирных дома и 61 частный дом. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил зампредседателя комитета архитектуры и строительства Антон Коновалов.

По его словам, общая площадь построенного жилья составила более 320 тысяч квадратных метров, или 5 439 квартир.

Больше всего жилья построено в Ленинградском районе Калининграда - 158 тысяч «квадратов». В Московском районе сдано 98 тысяч квадратных метров, в Центральном – почти 48 тысяч «квадратов».