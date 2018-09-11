2018-09-11T18:19:26+03:00
Общество

В Калининграде с начала года построили 64 многоквартирных дома

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

За 8 месяцев этого года в Калининграде было построено 125 домов. Из них 64 многоквартирных дома и 61 частный дом. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил зампредседателя комитета архитектуры и строительства Антон Коновалов.

По его словам, общая площадь построенного жилья составила более 320 тысяч квадратных метров, или 5 439 квартир.

Больше всего жилья построено в Ленинградском районе Калининграда - 158 тысяч «квадратов». В Московском районе сдано 98 тысяч квадратных метров, в Центральном – почти 48 тысяч «квадратов».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Область просит продлить срок действия одной из самых привлекательных льгот калининградской ОЭЗ
Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале