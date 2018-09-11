Контрабандист из Калининграда пытался ввезти в Литву 657 тысяч пачек сигарет на 179 млн рублей
Изменить размер текста:
Литовские таможенники задержали крупную партию контрабандных сигарет из Калининградской области. Обэтом сообщает «ИА Регнум» со ссылкой на криминальную службу таможни Литвы.
Инцидент произошел на погранпереходе в Кибартае. Водитель фуры, которая следовала из Калининградской области, сообщил, что перевозит древесные брикеты. Таможенники вскрыли полуприцеп и обнаружили там 675 тысяч пачек сигарет.
Общая стоимость контрабанды составила 179 миллионов рублей курсу Центробанка на 11 сентября.
Водитель задержан на месяц, контрабандные сигареты изъяты.