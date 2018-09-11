Контрабандист из Калининграда пытался ввезти в Литву 657 тысяч пачек сигарет на 179 млн рублей

11 Сент. 18:31 2018-09-11T18:32:21+03:00

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Литовские таможенники задержали крупную партию контрабандных сигарет из Калининградской области. Обэтом сообщает «ИА Регнум» со ссылкой на криминальную службу таможни Литвы.

Инцидент произошел на погранпереходе в Кибартае. Водитель фуры, которая следовала из Калининградской области, сообщил, что перевозит древесные брикеты. Таможенники вскрыли полуприцеп и обнаружили там 675 тысяч пачек сигарет.

Общая стоимость контрабанды составила 179 миллионов рублей курсу Центробанка на 11 сентября.

Водитель задержан на месяц, контрабандные сигареты изъяты.