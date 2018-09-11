Движение по ул. Ломоносова в Калининграде из-за ремонта будут закрывать поэтапно

11 Сент. 22:56 2018-09-11T22:56:37+03:00

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С 21 сентября в Калининграде из-за ремонта будут поэтапно закрывать сквозное движение транспорта на улице Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

При проведении первого этапа работ движение будет закрыто на участке от ул. Белорусской до ул. Соколиной, на втором этапе ремонта – на участке от ул. Соколиной до Советского проспекта.

На время закрытия движения по ул. Ломоносова автобусный маршрут № 26 направят по Советскому проспекту, ул. Марш. Борзова, ул. Ломоносова, Советскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения.

Работы планируется завершить к 1 октября.