Движение по ул. Ломоносова в Калининграде из-за ремонта будут закрывать поэтапно
.Фото: мэрия Калининграда
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С 21 сентября в Калининграде из-за ремонта будут поэтапно закрывать сквозное движение транспорта на улице Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
При проведении первого этапа работ движение будет закрыто на участке от ул. Белорусской до ул. Соколиной, на втором этапе ремонта – на участке от ул. Соколиной до Советского проспекта.
На время закрытия движения по ул. Ломоносова автобусный маршрут № 26 направят по Советскому проспекту, ул. Марш. Борзова, ул. Ломоносова, Советскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения.
Работы планируется завершить к 1 октября.