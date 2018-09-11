2018-09-11T23:05:54+03:00
Общество

Силанов: Город купит для МБУ «Чистота» техники на 53 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Администрация Калининграда намерена серьезно укреплять материально-техническую базу муниципального предприятия «Чистота». Об этом заявил глава города Алексей Силанов в ходе выездного совещания на предприятии, сообщает пресс-служба мэрии.

- До конца года мы планируем приобрести уборочной техники в общей сложности на 53 млн рублей, - сказал Алексей Силанов. - Это наша принципиальная позиция – мы намерены серьезно укрепить материально-техническую базу муниципального предприятия, отвечающего за уборку дорог и тротуаров. Будем помогать предприятию, но и спрашивать тоже будем. Сейчас мы работаем над бюджетом города на 2019-2021 годы и планируем предусмотреть на этот период средства на обновление материально-технической базы, приведение в надлежащее состояние мастерских муниципального предприятия.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в этом году для «Чистоты» в лизинг уже закупили 9 новых самосвалов HYUNDAI. До конца года планируется закупка подметально-уборочной машины, нескольких малогабаритных подметально-уборочных машин в комплектации с навесным оборудованием, предназначенным для всесезонной уборки тротуаров и небольших площадей с ограниченным подъездом, комбинированных дорожных машин, снегоуборочной машины и мини-погрузчика.

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