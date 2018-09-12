2018-09-12T08:54:54+03:00
Общество

Московский архитектор: Дом Советов настолько плох, что его необходимо сохранить

Также, по мнению Андрея Елбаева, «ганзейские» фасады на Ленинском проспекте в Калининграде – всего лишь обман
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Дом СоветовДом СоветовФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Споры вокруг реконструкции Ленинского проспекта в Калининграде в архитектурном сообществе не прекращаются. Несмотря на то, что проект реновации фасадов хрущевок и его реализация понравились многим экспертам, ряд архитекторов считает, что это всего лишь обман потребителей. К примеру, архитектор-видеоблогер и руководитель проектов КБ «Стрелка» Андрей Елбаев считает, что менять стиль зданий – большая ошибка.

- Это, конечно, только мое личное мнение, но я против, - говорит Елбаев. - Я считаю, что если здание было построено в одном стиле, то пусть оно в этом стиле и живет. Играть и восстанавливать что-то псевдо – не совсем правильно. У вас, например, есть этот суровый Дом Советов, который настолько плох, что его нужно сохранять. Он уже попал во все книги по советскому брутализму. Его нужно сохранить в том виде, какой он есть, не надо с ним ничего делать. Пусть он работает, пусть он будет памятником. Это же памятник ушедшему времени.

Напомним, от реконструкции фасада на отрезке Ленинского проспекта от гостиницы Калининград до площади Победы отказались только жильцы дома № 35-37, так что у туристов и жителей по-прежнему есть возможность сравнить внешний облик зданий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Область просит продлить срок действия одной из самых привлекательных льгот калининградской ОЭЗ
Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале