Московский архитектор: Дом Советов настолько плох, что его необходимо сохранить

12 Сент. 08:54 2018-09-12T08:54:54+03:00

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Споры вокруг реконструкции Ленинского проспекта в Калининграде в архитектурном сообществе не прекращаются. Несмотря на то, что проект реновации фасадов хрущевок и его реализация понравились многим экспертам, ряд архитекторов считает, что это всего лишь обман потребителей. К примеру, архитектор-видеоблогер и руководитель проектов КБ «Стрелка» Андрей Елбаев считает, что менять стиль зданий – большая ошибка.

- Это, конечно, только мое личное мнение, но я против, - говорит Елбаев. - Я считаю, что если здание было построено в одном стиле, то пусть оно в этом стиле и живет. Играть и восстанавливать что-то псевдо – не совсем правильно. У вас, например, есть этот суровый Дом Советов, который настолько плох, что его нужно сохранять. Он уже попал во все книги по советскому брутализму. Его нужно сохранить в том виде, какой он есть, не надо с ним ничего делать. Пусть он работает, пусть он будет памятником. Это же памятник ушедшему времени.

Напомним, от реконструкции фасада на отрезке Ленинского проспекта от гостиницы Калининград до площади Победы отказались только жильцы дома № 35-37, так что у туристов и жителей по-прежнему есть возможность сравнить внешний облик зданий.