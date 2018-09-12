В Калининграде пропала без вести 15-летняя школьница
Отделом полиции № 2 УМВД России по Калининграду разыскивается 15-летняя Ирина Тимчук, которая 11 сентября ушла из своего дома на улице Интернациональной и до сих пор не вернулась.
Приметы девушки: на вид 15-16 лет, рост около 160-162 см, худощавое телосложение, светлые крашеные волосы, лицо овальное, глаза карие, речь ясная.
Была одета в светлую футболку в крапинку, черные лосины. При себе имела рюкзак светлого цвета и мобильный телефон-«раскладушку».
Всех, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемой, просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 55-24-03 (дежурная часть), 55-24-21 (отдел по делам несовершеннолетних), 02 или 102.