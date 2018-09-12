2018-09-12T09:50:26+03:00
Происшествия

В Калининграде пропала без вести 15-летняя школьница

Ирина Тимчук ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно
Игорь ОРЕХОВ
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Всех, кто знает о местонахождении девушки, просят позвонить в полицию.Всех, кто знает о местонахождении девушки, просят позвонить в полицию.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отделом полиции № 2 УМВД России по Калининграду разыскивается 15-летняя Ирина Тимчук, которая 11 сентября ушла из своего дома на улице Интернациональной и до сих пор не вернулась.

Приметы девушки: на вид 15-16 лет, рост около 160-162 см, худощавое телосложение, светлые крашеные волосы, лицо овальное, глаза карие, речь ясная.

Была одета в светлую футболку в крапинку, черные лосины. При себе имела рюкзак светлого цвета и мобильный телефон-«раскладушку».

Всех, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемой, просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 55-24-03 (дежурная часть), 55-24-21 (отдел по делам несовершеннолетних), 02 или 102.

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