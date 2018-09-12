Спортсменка из Калининграда завоевала золото студенческого чемпионата мира по борьбе
В бразильском городе Гояния чемпионат мира среди абитуриентов, студентов и аспирантов высших учебных заведений, занимающихся вольной, греко-римской или женской борьбой собрал 150 борцов из 12 стран.
В составе сборной России выступили калининградцы, в активе которых третье и четвертое место в женской и вольной борьбе.
Министерство спорта Калининградской области сообщает, что наша землячка Александра Андреева одержала победы над соперницами из Венгрии и Польши, в решающем поединке уступила спортсменке из Канады. Саша по дополнительным показателям заняла третье место.
Четвертым стал Андрей Пурихов.
Оба спортсмена продолжают подготовку. Александра может выступить на чемпионате мира среди молодежи, который в ноябре примет столица Румынии.